В Татарстане ожидаются ночные заморозки и дождь с мокрым снегом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане ночью 9 и 10 октября возможны дождь с мокрым снегом и заморозки. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры могут опуститься до -1 градуса.

В ночь на воскресенье, 8 октября, ожидается от +1 до +6°С. В последующие двое суток ночные температуры не превысят +4 градусов.

Днем в начале следующей недели прогнозируется не выше +9 градусов. В понедельник ожидается от +4 до +9°С, во вторник — от +3 до +8°С.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В начале следующей недели в Татарстане установится облачная погода. Ожидаются дождь с мокрым снегом и юго-западный ветер, порывы которого в понедельник могут достигать 15—18 м/с.



Напомним, с 7 октября в Татарстане существенно ухудшилась погода, температуры начали опускаться. Ожидается мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.



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Татьяна Демина