В Татарстане выросло число тяжких и особо тяжких преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — август 2023 года в Татарстане зарегистрировали 11 363 тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Министерства внутренних дел России.

Число тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с январем — августом 2022 года увеличилось во всех 14 регионах ПФО. По темпу роста Татарстан занимает 8-е место.

Наибольший рост числа тяжких и особо тяжких преступлений в январе — августе этого года зафиксировали в Марий Эл — на 25,9%. В Кировской области их стало больше относительного аналогичного периода прошлого года на 18,4%, в Башкортостане — на 18%, в Оренбургской области — 17,4%, в Удмуртии — на 14,8%, в Мордовии — на 13,2%, в Пермском крае — на 12,9%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за восемь месяцев 2023 года зарегистрировали 78 438 тяжких и особо тяжких преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 12,1%.

Напомним, всего за январь — август 2023 года в Татарстане зарегистрировали 37 105 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 4,8%.



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Татьяна Демина