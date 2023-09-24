Касперский заявил о динамичном росте кибератак во всем мире

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В «Лаборатории Касперского» заявили о динамичном росте кибератак по всему миру, об этом «РИА Новости» рассказал глава компании Евгений Касперский. По его словам, каждый день компания сталкивается с сотнями тысяч новых зловредных файлов.

— Рост атак есть везде, на самом деле, это глобальная проблема. Мы каждый день собираем примерно 400 тысяч новых файлов, которые ни разу не видели до этого, причем именно зловредных файлов. Какие-то из них уже «детектятся», потому что сигнатура хорошо срабатывает, но, конечно, далеко не все, — рассказал Касперский.

Но что остается неизменным, так это цели киберпреступников: чаще всего это бизнес и госсектор, а также атаки на критическую инфраструктуру и промышленность.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий,— добавил он.



Страны Запада пытались сорвать избирательную кампанию в России, организовав более 170 тысяч кибератак за время выборов, сообщил специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.



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Илина Хакимова