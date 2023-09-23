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Капремонт завершен в 585 многоквартирных домах в Татарстане

11:01, 23.09.2023
Капремонт завершен в 585 многоквартирных домах в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане полностью завершен капремонт 585 многоквартирных домов. В 96 домах заменили лифты, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

В 140 многоквартирных домах ремонт продолжается. На 99 домах объем работ превысил 90%.

По программе капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 года общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 99%, в том числе сезонных видов — 99,5%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 год выполнена на 96%. Работы на сегодняшний день завершены на 162 объектах.

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Айрат Назипов
Недвижимость Татарстан

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