Капремонт завершен в 585 многоквартирных домах в Татарстане
В Татарстане полностью завершен капремонт 585 многоквартирных домов. В 96 домах заменили лифты, сообщил на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
В 140 многоквартирных домах ремонт продолжается. На 99 домах объем работ превысил 90%.
По программе капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 года общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 99%, в том числе сезонных видов — 99,5%.
В Казани программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 год выполнена на 96%. Работы на сегодняшний день завершены на 162 объектах.
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