«Таттелеком» помог собраться в школу 412 татарстанским первоклассникам

Фото: Эдуард Миргазизов. Предоставлено ПАО «Таттелеком» для realnoevremya.ru

Традиционно ПАО «Таттелеком» участвует в благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Компания вручила первоклассникам, воспитывающимся в многодетных и малообеспеченных семьях, 412 рюкзаков со всем необходимым для учебы. В наборах — тетради, краски, линейки, карандаши и другие школьные принадлежности.

22 августа в культурном центре «Сайдаш» для 100 ребят из Советского района Казани организовали праздник. Будущие первоклассники не только получили в подарок ранцы, но и побывали на концерте и шоу мыльных пузырей, поучаствовали в конкурсах и играх с аниматорами, попробовали на себе аквагрим и сделали вместе с родителями тематические фотографии в специально оформленной к 1 сентября фотозоне.

С приветственным словом к детям и их родителям обратился заместитель генерального директора по операционной деятельности и режиму ПАО «Таттелеком» Сергей Александрович Белобородов. От лица компании он поздравил будущих учеников с наступающим Днем знаний и пожелал ребятам верных друзей, отличной учебы, здоровья и благополучия. А их родителям — терпения и сил, чтобы быть надежной опорой для ребенка на пути в мир знаний.

Также наборы первоклассника получили 188 детей из разных районов Татарстана, чьи родители работают в «Таттелекоме». Филиалы компании организовали для них интерактивные мероприятия в преддверии школьной жизни.

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