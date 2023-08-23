Сын Саввиди простился с миноритариями в санатории «Санта»

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Саввиди-младший простился с последними миноритариями в «Санте»

Как стало известно «Реальному времени», основной владелец санатория «Санта» и сын беглого татарстанского экс-депутата Ираклия Саввиди расстался с последними миноритарными акционерами компании. Учредителями фирмы, управляющей знаменитой здравницей в Боровом Матюшино, еще недавно были сам Саввиди-младший (99,05%), Лев Якобсон (0,002%) и Адель Харисов (0,0015%). Однако в августе миноритарии были исключены из уставного капитала ООО Санаторий «Санта».

Спор решали в суде, в заседаниях участвовали представители главного собственника и лично Якобсон с Харисовым. Последних сын Саввиди требовал исключить из состава участников общества. Ответчики иск не признали, указывали на возможное мирное урегулирование спора.

Спор решали в суде, в заседаниях участвовали представители главного собственника и лично Якобсон с Харисовым. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Управляющее санаторием на «Казанской рублевке» ООО «Санаторий «Санта» было зарегистрировано в январе 2011 года путем реорганизации одноименного ЗАО. Заявляя требование об исключении Якобсона и Харисова из числа участников общества, Саввиди ссылался на то, что они «не участвуют в общих собраниях общества, игнорируют уведомления о проведении таких собраний, что препятствует принятию значимых для общества решений, поскольку в соответствии с положениями устава общества, все значимые для общества решения принимаются большинством голосов от общего числа участников общества».

Пьяновы уже покинули компанию Саввиди

Как говорится в материалах дела, уведомления о проведении внеочередных общих собраний участников общества, назначенных на 12 августа 2022 года, на 13 февраля 2023 года, на 13 марта 2023 года, на 28 апреля 2023 года, поступили по адресу регистрации ответчиков, но не были получены в связи с их неявкой за получением корреспонденции.



«Санта» считается самым крупным в Среднем Поволжье и одним из крупных российских санаториев. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Исследовав материалы дела, суд счел необходимым удовлетворить иск основного владельца «Санты», поскольку мажоритарные акционеры «вправе требовать исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет». В результате Якобсон и Харисов вышли из уставного капитала фирмы по решению суда.

Интересно, что другие экс-миноритарии — дети покойного совладельца «Санты» Евгения Пьянова — также долго сопротивлялись попыткам их исключения, но к ноябрю 2017 года все же покинули компанию. Кстати, Ираклия Саввиди-старшего как раз обвиняли в заказе убийства их отца. В 2009-м он был заочно арестован Вахитовским судом Казани. Экс-депутат Госсовета РТ и бывший главврач санатория на тот момент был председателем совета директоров ЗАО «Санаторий «Санта». В последние годы скрывается в Греции.

Ираклия Саввиди-старшего как раз обвиняли в заказе убийства их отца. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru

«Санта» считается самым крупным в Среднем Поволжье и одним из крупных российских санаториев, расположен в 25 км южнее Казани на берегу Волги. Здравница рассчитана на одновременный прием 1100 отдыхающих. Согласно открытым данным, прошлый год компания завершила с оборотом в 112,4 млн рублей, чистая прибыль составила 829 тысяч.

Василя Ширшова