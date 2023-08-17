Рынок легковых автомобилей с пробегом в России за июль вырос на 18,9%

В июле россияне купили 511,8 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 18,9% больше, чем в том же месяце 2022 года, сообщает «Автостат».

Наибольший объем вторичного рынка у Lada — 105,8 тысячи подержанных машин, что на 1,8% больше, чем в прошлом году. Далее следует Toyota, показатель которой равняется 64 тысячам единиц, рост продаж — 34,9%. Третье, четвертое и пятое места в рейтинге занимают бренды Kia (29,6 тысячи единиц; +24,4%), Hyundai (29 тысяч единиц; +21,3%) и Nissan (27,7 тысячи единиц; +23%).

Что касается наиболее продаваемых моделей б/у автомобилей, то лидерство сохраняет Ford Focus. Его объем перепродаж в июле равняется 10,9 тысячи экземпляров, рост — 13,7%. Второе место в рейтинге занимает Kia Rio (9,9 тысячи единиц; +3,1%), третье — Hyundai Solaris (9,8 тысячи единиц; +3,5%). Далее следует Lada 2114 «Самара-2» (9,8 тысячи единиц; -3%). Замыкает топ-5 Toyota Corolla (9,6 тысячи единиц; +26,4%). Все модели, кроме Lada 2114, находятся в плюсе.

realnoevremya.ru /Динар Фатыхов

За первые семь месяцев нынешнего года в России купили 3,2 млн легковых машин с пробегом. Это на 25,5% больше, чем в январе — июле 2022 года. К концу июля количество подержанных машин, которыми владеют россияне, достигло почти 512 тысяч. Это на 18,9% превышает показатель июля прошлого года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина