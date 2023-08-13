В Казани за 12 августа поступило 114 сообщений о ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Казани за 12 августа поступило 114 сообщений о ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции полка ДПС города.

В авариях за прошедшие сутки при наезде пострадал один человек, при столкновении скончался еще один человек.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В состоянии алкогольного опьянения задержали 13 водителей. Еще шестеро не имели права управления.

В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены шесть граждан.



Напомним, с 14 августа в Казани на десять дней Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы. Это связано с увеличением количества аварий.

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Елизавета Пуншева