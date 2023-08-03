Экс-глава «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин покинул «Домкор Строй» ради нового проекта

«Связано ли с переходом? Это пока тайна»

Как стало известно «Реальному времени», бывший генеральный директор «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин, в этом году возглавивший челнинскую компанию «Домкор Строй», вновь сменил место работы. Информацию об этом изданию подтвердил сам Сорокин, который в последнее время жил и работал в автограде.



— Из компании я ушел насовсем. Связано ли это с переходом в другую компанию? Ну, это пока тайна, хотя я остаюсь в строительной отрасли, — сообщил он.

На вопрос о том, вернется ли в Казань — строитель ответил: «Как получится, не могу сейчас сказать». Воздержался он и от подробностей о том, что на новом месте будет работать в татарстанской компании:

— Не факт. По срокам тоже не могу сказать, я пока отдыхаю.

Вероятность того, что может вернуться к новым собственникам бывших активов финской девелоперской компании — к петербургскому застройщику — также опроверг: «Вообще нельзя говорить, что возвращаюсь в «Эталон».

Экс-глава «ЮИТ Казань» Владимир Сорокин, в этом году возглавивший челнинскую компанию «Домкор Строй», вновь сменил место работы. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Десять лет во главе казанской «дочки» финского холдинга

Бывший руководитель «ЮИТ Санкт-Петербург» в Татарстане и экс-вице-президент ЮИТ «Жилищное строительство, Россия» Владимир Сорокин десять лет возглавлял казанский филиал финского стройхолдинга. В начале 2012 года он сменил на посту гендиректора «ЮИТ Казань» Юкку-Пекку Уускоски, который вернулся к работе на своей основной должности вице-президента по развитию бизнес-сегмента «Международные услуги по строительству» (дивизион Москва и регионы).

В тот момент перед Сорокиным ставили задачи активного развития компании на казанском рынке недвижимости. Новый глава компании отмечал, что конъюнктура уже изучена и отношения с местными партнерами успешно выстроены. На счету финского застройщика несколько жилых комплексов в Казани — «Современник», «Гармония», «Квартал Сюита» и ЖК Green. Также в планах был нашумевший проект ЖК «Талони» на берегу Казанки, который начали возводить на месте снесенного университета «Махариши». Стройке предшествовали протесты защитников рощи на Гаврилова, так что урегулировать ситуацию пришлось городским властям.

Стройке предшествовали протесты защитников рощи на Гаврилова, так что урегулировать ситуацию пришлось городским властям. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В прошлом году стало известно, что российский бизнес YIT выкупила петербургская ГК «Эталон». В казанском офисе компании сообщали, что строительство объектов в городе продолжается, и на тот момент было не ясно — сменят ли питерцы руководство татарстанской «дочки».



— Мне предложение от новых владельцев пока не поступало. Но я могу сказать, что трудовой договор у меня не закончится, так же как у всех сотрудников. Потому что покупка идет юридического лица, — пояснял Владимир Сорокин в апреле прошлого года «Реальному времени».

Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», челнинскую компанию «Домкор Строй» он возглавил в 3 мая этого года, но проработал менее трех месяцев — до 27 июля. Пришедший ему на смену Владимир Фролов ранее уже руководил этой организацией. До работы в холдинге был на гослужбе — главой исполкома Менделеевского района, еще ранее — руководил строительным департаментом в Елабуге.

Василя Ширшова