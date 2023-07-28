Россиянам позволят сохранить ипотечное жилье при банкротстве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Соответствующий законопроект был поддержан правительством России, пишут «Известия».

Для того, чтобы сохранить такую недвижимость, должнику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

— Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника, — следует из проекта отзыва.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сейчас ипотечное единственное жилье могут отобрать за непогашение не ипотечных кредитов. Тяжелые жизненные обстоятельства и наличие маленьких детей не являются сдерживающим фактором в данном вопросе.

Месяц назад Верховный суд России определил, что обанкротившиеся ипотечники могут списать долг по кредиту, если банк забрал жилье, даже если его стоимость не покрывает всю сумму. Такое решение вынесли по итогам рассмотрения ситуации с жительницей Подмосковья, взявшей в 2007 году ипотеку на 605 тысяч долларов для покупки дома и участка. Она перестала выплачивать кредит в 2021 году. Задолженность превысила 86,5 миллиона рублей, тогда как стоимость дома составляет только 19,5 миллиона.

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Айрат Назипов