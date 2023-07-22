Силовики в Подмосковье штурмуют коттедж, который захватил мужчина с автоматом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сотрудники СОБРа штурмуют коттедж в подмосковном поселке Шервуд городского округа Истра, который захватил вооруженный мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава округа Татьяна Витушева.

По данным РБК, мужчина взял в заложники полицейского и двух сотрудников ЧОП. Он закрыл их в комнате второго этажа, однако они смогли выбраться через открытое окно.

— Сотрудники СОБР штурмуют домовладение, в котором забаррикадировался злоумышленник. Используется газ, — написала Витушева.

Она сообщил, что дом в который забрался вооруженный мужчина, ранее был выставлен на продажу за 1 млрд рублей. По ее словам, хозяйка «налетчика не знает», а сама находится за границей.

ЧП также прокомментировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который заявил, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно, а адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин