Источник: начальник центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане

Начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане, сообщает источник «Реального времени».



7 июля стало известно о задержании начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. По ходатайству следствия его арестовали на два месяца — до 4 сентября. Начальника тыла обвинили в получении особо крупной взятки, вину он не признал.



Как сообщил один из источников нашего издания, «речь идет о нескольких контрактах и сумме свыше 10 млн рублей — именно ее инкриминируют в качестве взятки». По версии СК, деньги передавались частями.



На прошлой неделе Шакирова этапировали в Москву. Предположительно, он мог указать на Мешкова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко