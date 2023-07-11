Новости общества

17:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Источник: начальник центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане

16:18, 11.07.2023 1
Источник: начальник центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане, сообщает источник «Реального времени».

7 июля стало известно о задержании начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. По ходатайству следствия его арестовали на два месяца — до 4 сентября. Начальника тыла обвинили в получении особо крупной взятки, вину он не признал.

Как сообщил один из источников нашего издания, «речь идет о нескольких контрактах и сумме свыше 10 млн рублей — именно ее инкриминируют в качестве взятки». По версии СК, деньги передавались частями.

На прошлой неделе Шакирова этапировали в Москву. Предположительно, он мог указать на Мешкова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:26
    Печально всё это...
    Иван Грозный выжег бы всё предательство калёным железом...
    Надеюсь обычное воровство бюджетных денег?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также