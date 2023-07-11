Источник: начальник центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане
Начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану Артем Мешков задержан в Дагестане, сообщает источник «Реального времени».
7 июля стало известно о задержании начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова. По ходатайству следствия его арестовали на два месяца — до 4 сентября. Начальника тыла обвинили в получении особо крупной взятки, вину он не признал.
Как сообщил один из источников нашего издания, «речь идет о нескольких контрактах и сумме свыше 10 млн рублей — именно ее инкриминируют в качестве взятки». По версии СК, деньги передавались частями.
На прошлой неделе Шакирова этапировали в Москву. Предположительно, он мог указать на Мешкова.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Иван Грозный выжег бы всё предательство калёным железом...
Надеюсь обычное воровство бюджетных денег?