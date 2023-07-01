Новости общества

19:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Илдус Нафиков выразил соболезнования близким погибшего прокурора Чувашии

18:57, 01.07.2023

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким прокурора Чувашии Андрея Фомина. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Напомним, Андрей Фомин ушел из жизни 1 июля. Ему было 57 лет.

Сообщается, что он утонул во время заплыва Сhebswim.

Прокурором Чувашии Андрей Фомин стал в апреле 2020 года. До этого служил первым заместителем прокурора Крыма.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также