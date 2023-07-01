Илдус Нафиков выразил соболезнования близким погибшего прокурора Чувашии
Прокурор Татарстана Илдус Нафиков направил телеграмму с соболезнованиями коллегам, родным и близким прокурора Чувашии Андрея Фомина. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Напомним, Андрей Фомин ушел из жизни 1 июля. Ему было 57 лет.
Сообщается, что он утонул во время заплыва Сhebswim.
Прокурором Чувашии Андрей Фомин стал в апреле 2020 года. До этого служил первым заместителем прокурора Крыма.
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