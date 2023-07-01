На подъезде к Крымскому мосту образовалась семикилометровая очередь

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края очередь из автомобилей растянулась на 7 километров, время ожидания досмотра достигает 5 часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

— Со стороны Крыма очередь — до 1,5 км, время ожидания — до 1 часа, — озвучил он данные на 17 часов 1 июля.

На месте организована выдача питьевой воды.

Утром Николай Лукашенко сообщал, что очередь составляет 9 километров. В Минтрансе объясняли, что пробка связана с увеличением количества автотранспорта и подлежащего досмотру багажа, и указывали, что увеличено число постов и смен для проведения досмотра.

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Елизавета Пуншева