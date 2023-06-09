В трех районах Татарстана обустроят площадки под застройку свыше 1000 домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан выделит из своего бюджета средства на комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, а также объектов инженерной инфраструктуры в трех районах — Лаишевском, Кукморском и Верхнеуслонском. Сумма контракта — чуть более 78 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Компактная застройка тысячи домов

Сразу две площадки под компактную жилищную застройку обустроят в Лаишевском районе Татарстана — в Песчаных Ковалях и в Среднем Девятово. В последнем также предусмотрено обустройство территории объектами инженерной инфраструктуры.

В Песчаных Ковалях на обустроенной территории появятся 268 жилых домов. При этом комплекс работ, которые предстоит выполнить подрядчику, подразумевает строительство внутрипоселковой автомобильной дороги площадью 8418,55 «квадратов».

Расчетная скорость по ней составит 40 км/с. Ожидается, что в сутки проезжать по двухполосной дороге с тротуаром в полтора метра будут 100 машин. Необходимый отвод земель под строительство трассы оценивается в 6,9 га.

Источник: документация по селу Песчаные Ковали скриншот realnoevremya.ru

В селе Среднее Девятово возведут 350 жилых работы. Помимо земляных работ на площади 14489,7 квадратного метра, подрядчик должен уложить дорожную одежду на 12430,43 «квадрата».

В проектной документации содержится информация о двух дорогах — протяженностью 1793 и 511 метров. Расчетная скорость движения по ним составит 50 км/час.

Источник: документация по селу Среднее Девятово, скриншот realnoevremya.ru

К компактной жилищной застройке в деревне Балыклы Кукморского района Татарстана, где должны построить 127 домов, так же как и в Песчаных Ковалях, обустроят автодорогу. Ее площадь оценивается в 5694,31 квадратного метра.

Проект компактной жилищной застройки в Балыклы составлен по материалам технических изысканий, выполненных в 2017 году. Им предусмотрены мероприятия по реконструкции существующей транспортной сети, проходящей по улицам Центральной, Тукая и Школьной, протяженностью 852,16 м. Она, по данным документации, находится в неудовлетворительном состоянии.

В деревне реконструируют существующие дороги с автомобильным покрытием, выложат выравнивающий слой из щебня толщиной 6 см и уложат новое покрытие. Расчетная скорость движения по ним — 30 км/час.

Источник: документация по деревне Балыклы, скриншот realnoevremya.ru

В Верхнем Услоне под компактную жилищную застройку также комплексно обустроят одну площадку в микрорайоне «Новый». Она предназначена для строительства 340 индивидуальных жилых домов.

Два претендента предложили одинаковые суммы

На право заключить контракт с Главным инвестиционно-строительным управлением было два претендента. Оба предложили за свои услуги абсолютно одинаковые суммы.

Начальная цена контракта составляла 78,9 млн рублей. В итоге его стоимость опустилась на 0,5%, или почти на 395 тысяч рублей, и составила 78,579 млн рублей.

С кем в итоге заключат контракт, из документации пока не ясно. Обе заявки конкурсная комиссия признала соответствующими.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все строительно-монтажные работы подрядчик должен будет завершить до конца ноября 2024 года. Приступит он к ним после заключения контракта — его должны подписать в ближайшее время.

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Татьяна Демина