Татарстанский застройщик провалил сдачу жилья для сирот в Чите

Казанская фирма «Гранд Ривер Газ Проект» оказалась в центре скандала в Забайкальском крае — компанию винят в провале проекта по обеспечению жильем сирот в Чите. Незадолго до этого, ее отстранили от возведения школы в одном из поселков региона — также за срыв сроков строительства. Фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков, а ее владелец оказался в СИЗО. На стройплощадках несданных объектов до сих пор хранится оборудование генподрядчика. В связи с этим забайкальское ГКУ «Служба единого заказчика» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием обязать татарстанского застройщика освободить брошенные им участки. Детали — в материале «Реального времени».

Как казанский подрядчик превратил стройплощадки в склады

Еще в марте 2021 года забайкальское ГКУ «Служба единого заказчика» и казанское ООО «Гранд Ривер Газ Проект» заключили два контракта на строительство домов в Черновском (микрорайон «Молодежный») и Железнодорожном районах Читы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планировалось, что всего будет возведено 15 объектов, в каждом из которых будет находиться по девять квартир. Общая стоимость работ оценивалась в 305,7 млн рублей, из них 80 млн компания получила в качестве аванса.

Построить многоквартирные дома казанская фирма должна была не позднее 1 декабря 2021 года. Однако подрядчик не укладывался в сроки, и дополнительным соглашением дату сдачи объектов сдвинули на 15 марта 2022-го. Но сроки вновь были сорваны, по этой причине в мае заказчик в одностороннем порядке расторг договор с казанцами. Стороны заключили акты осмотра строительных площадок, чтобы зафиксировать текущее состояние. Так, например, в микрорайоне «Молодежный» заказчики посещали объекты 23 июня, 15 июля, 26 августа и 10 октября.

Еще при первой поездке истец обнаружил на площадке: газобетонные блоки, пенопласт, фанеру, металлические стойки, а также самоходный кран, пять бытовок, душ и строительный мусор. Все это принадлежало застройщику, и потому до 11 июля должно было быть вывезено с территории объектов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подрядчик: сдать дома вовремя помешала вечная мерзлота

Однако строительная площадка, превращенная в склад длительного хранения, оставалась в таком же виде и в день последнего осмотра. Более того, имущество подрядчика по-прежнему остается на территориях этих объектов, в связи с чем представителям заказчика и пришлось обратиться в арбитраж. В свою очередь татарстанский суд удовлетворил иск и обязал компанию освободить площадки до 1 июля текущего года.

Причиной срыва сроков строительства, как рассказывали в ООО «Гранд Ривер Газ Проект», является вечная мерзлота. В компании отмечали, что по этой причине в почве был нарушен процесс бурения скважин для фундаментов, что впоследствии привело к отставаниям и ошибкам в работе. Что же касается жилья для сирот, то вместо новых домов Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края приобрел для них квартиры на вторичном рынке недвижимости. Но это не единственный несданный объект казанских строителей, компания сорвала в регионе и строительство школы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В том же 2021 году фирма выиграла тендер на строительство школы на 250 мест в поселке Александровский Завод. Учебное учреждение необходимо было построить до 15 ноября 2022 года. Стоимость контракта составила 582,3 млн рублей. Но компания не справилась с задачей, заявив, что в населенном пункте не хватило электрической мощности, которая помогла бы растопить вечную мерзлоту. В ноябре того же года договор был расторгнут, а еще через месяц «Служба единого заказчика» пригрозила компании уголовным преследованием, если она не вернет полученные деньги. Кроме того, в начале декабря 2022-го региональное управление ФАС внесло казанское ООО «Гранд Ривер Газ Проект» в список недобросовестных подрядчиков.

За срыв строительства школы компания должна была вернуть 350 млн рублей аванса. Что же касается строительства жилья для сирот, за провал на этой стройке фирму ждет штраф в 30 млн рублей и уголовная ответственность.

Владелец фирмы в СИЗО до 18 июля

В декабре 2021 года Следственное управление СК России по Забайкальскому краю также возбудило уголовное дело по статье о халатности за срыв строительства домов для сирот. В марте этого года руководитель и единственный собственник фирмы «Гранд Ривер Газ Проект» Азат Тавабилов был арестован и отправлен в СИЗО. Как уточняет Центральный районный суд Читы, его подозревают в мошенничестве.

Изначально предполагалось, что он будет находиться в следственном изоляторе до 4 мая, однако суд продлил срок ареста на два месяца — до 18 июля. В прошлом месяце обвиняемый ходатайствовал об изменении условий его содержания на домашний арест, но ему было отказано.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Вместе с тем суд также постановил реализовать газобетонные блоки стоимостью в 5 млн рублей, принадлежащие «Гранд Ривер Газ Проект». Около 9 тысяч блоков строительных материалов, как было сказано выше, и по сей день хранятся на бывшей строительной площадке в микрорайоне «Молодежный». Суд посчитал, что без отсутствия охраны они могут быть украдены, а обеспечить ее из СИЗО не является возможным. Поэтому было решено, что блоки будут проданы на рынке. В свою очередь Тавабилов подал апелляционную жалобу на это решение в надежде его обжаловать.

ООО «Гранд Ривер Газ Проект» зарегистрирована в Казани по ул. Меридианной. Компания существует на рынке уже более 7 лет, а ее уставной капитал составляет 1,5 млн рублей. Согласно последним отчетным данным, чистая прибыль фирмы в 2022 году составила 61 тысячу рублей (годом ранее — 1 млн) при выручке в 23,1 млн (в 2021-м — 139,6 млн).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин