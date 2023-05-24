«Летай» улучшил качество мобильной связи еще в 17 населенных пунктах Татарстана

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком»

Оператор связи «Летай» продолжает повышать качество работы сети. Так, в апреле 2023 года построено и модернизировано 30 базовых станций в 17 населенных пунктах Татарстана. За прошедший месяц 4G-интернет впервые появился в шести населенных пунктах республики, в одном из них мобильной связи до сих пор не было вообще.

Лидером по объему проведенных работ стала Казань. Здесь построили и модернизировали 10 базовых станций. Плановая оптимизация сети продолжается и в Набережных Челнах, где за апрель модернизировали 5 базовых станций. На 18 действующих базовых станциях стандарта LTE увеличили емкость, благодаря этому мобильный интернет стал гораздо быстрее. Мобильная связь улучшилась и для жителей Мензелинска, Чистополя, Азнакаева, Кукмора, а также Алексеевского, Рыбно-Слободского, Спасского и Сабинского районов.

«Благодаря проводимым работам инфраструктура сети планомерно развивается и успешно справляется с растущими нагрузками, — отметил Айрат Нурутдинов, генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай»). — В основе клиентоориентированности компании лежит стремление повышать уровень удовлетворенности абонентов получаемыми услугами. В частности, это касается поддержания высокого качества голосовых услуг и скорости мобильного интернета».

Анализ данных за указанный период фиксирует: успешно установленных голосовых соединений стало больше на 3,5%. Скорость пакетной передачи данных выросла на 5%, притом что и трафик вырос на 1,5%. В штатном режиме проводятся работы по поддержанию ключевых показателей функционирования сети, что позволяет поддерживать высокое качество соединений в сетях GSM/LTE и минимизировать количество обрывов соединений и «недозвонов».

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