В Татарстане технопарк «Идея» и турецкая компания Ufuk Asansor подписали договор о сотрудничестве

Фото: технопарк «Идея»

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» технопарк «Идея» подписал меморандум об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с турецкой компанией Ufuk Asansor.

В рамках соглашения в технопарке планируется открытие R&D центра турецкой компании. Там зарубежная организация будет проводить собственные разработки и реализовывать совместные с «Идеей» и его резидентами проекты. Также планируется открытие детского технопарка.

Помимо этого, сторонами было принято решение о сотрудничестве в сфере создания наукоемких высокотехнологичных разработок, участие в подготовке по использованию инструментов государственной поддержки проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности и направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий и продуктов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Деловая программа форума проходила в Kazan Expo на протяжении двух дней. Как рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, KazanForum прошел «на высочайшем уровне». В рамках него было заключено более 130 соглашений.



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Айрат Назипов