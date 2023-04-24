Два объекта в Татарстане исключили из реестра проблемных

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) Татарстана исключены блоки А и Б дома №23 на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Решение принято в связи с отсутствием граждан, заключивших договоры долевого участия по квартирам, сообщает пресс-служба Республиканского фонда поддержки дольщиков.

Таким образом, в ЕРПО Татарстана на сегодняшний день осталось два долгостроя — первая и вторая очередь подземного паркинга ЖК «МЧС». Завершат его строительство по республиканской программе поддержки дольщиков.

Также Фонд поддержки дольщиков ведет работу по восстановлению прав пострадавших граждан ЖК «Золотая середина», чьи квартиры не были предусмотрены проектной документацией введенных в эксплуатацию домов №3 и №6. Для них по республиканской программе построят компенсационные дома на ул. Гареева и ул. Аграрная, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре «Реальное время» писало, что с начала 2022 года в Татарстане восстановили в правах порядка 300 дольщиков трех проблемных объектов. Так, в Казани достроили ЖК «Мелодия» на ул. Габишева, по республиканской программе поддержки дольщиков достроили ЖК «Жардин». Участникам строительства ЖК «Поколение» на ул. А. Кутуя выплатили компенсации.



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Айрат Назипов