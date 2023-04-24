За неделю в Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 17 по 23 апреля госпитализировали 89 татарстанцев, заразившихся коронавирусом. Это на 6 человек больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Выявили в Татарстане с 17 по 23 апреля 285 случаев заражения коронавирусом. Это на 19,7% меньше, чем за предыдущую неделю.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В общей сложности с начала пандемии в Татарстане выявили 205 019 случаев заражения COVID-19, в том числе 36 за последние сутки. Вылечились от него за весь период 202 323 жителя республики. Умерли 2 010 татарстанцев.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Главные новости о COVID-19 за неделю с 17 по 23 марта читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина