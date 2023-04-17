В Казани вырос спрос на услуги по строительству частных домов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за последний месяц на 88% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос спрос на услуги в сфере строительства. Об этом говорится в результатах исследования «Авито Услуги».

Спрос на строительство домов и коттеджей «под ключ» среди казанцев за последний месяц подскочил на 73%. Аналогичная динамика наблюдается и в разрезе предложения таких услуг от профильных специалистов и бригад.



Вырос в столице Татарстана и спрос на изыскательские (+214%), фундаментные (+192%), кровельные (+86%) и кладочные работы (+42%). Чаще казанцы стали интересоваться и специалистами по отделке домов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Услуги проектировщиков стали востребованнее в Казани на 196% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество предложений от специалистов в этой сфере увеличилось лишь на 86%.

Как рассказывал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, интерес россиян к недостроенным домам с прошлого года вырос больше чем на четверть. Дисконт на такие объекты нередко доходит до 20—25% от их реальной рыночной стоимости.

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Антон Гаврилов