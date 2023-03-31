На фоне индексации пенсий в общественном транспорте Татарстана появятся видеоролики о выплатах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 1 апреля в стране повысят социальные пенсии на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%. На фоне этого события Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану разместит в общественном транспорте республики видеоролики с разъяснениями актуальных вопросов по выплатам в 2023 году. Стоимость информационной кампании оценивается в 437 тысяч рублей, а средства на нее будут выделены из бюджета самой организации. Однако разработку материалов начнут только с 3 июля, а «выйти в прокат» им предстоит после полного согласования, то есть не раньше начала августа.



В случае изменения законодательства ролики придется переделывать

Целью этого проекта, согласно рабочей документации, является повышение пенсионной и социальной грамотности населения Татарстана, а также разъяснение актуальных вопросов о законодательстве и государственных услугах, предоставляемых Социальным фондом.

Длительность показа одного видеоролика будет составлять не более 15 секунд. Форматом каждого из них станет статичное изображение, на котором будет находиться текстовая информация. К обязательным условиям оформления такого материала относят:



отсутствие звука;

отступ логотипа и текста в пять пикселей от краев изображения;

крупный шрифт, позволяющий читать без специальных средств;

чистота картинки и отсутствие видимых искажений.

Стоит отметить, что в случае изменения пенсионного и социального законодательства исполнителю предстоит в течение трех рабочих дней произвести доработку роликов и в срок не позднее одного рабочего дня опубликовать их новые версии.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ролики должны показать в общественном транспорте Татарстана 1,6 млн раз

Помимо разработки видеороликов, подрядчик также должен будет создать медиаплан и в соответствии с ним обеспечить размещение материалов. Планируется, что они будут показываться на светодиодных экранах транспорта в городах:

Казань (троллейбусы, трамваи, автобусы, цифровые стойки метро) — 311 экранов;

Набережные Челны (маршрутные такси, трамваи, вахтовые автобусы, пригородные маршрутные такси) — 101;

Нижнекамск (трамваи) — 37;

Альметьевск (маршрутные автобусы, троллейбусы) — 45;

Елабуга (маршрутные такси) — 35;

Зеленодольск (автобусы ПАЗ) — 5.

Трансляция роликов будет производиться в круглосуточном режиме, а совокупное количество показов, по предварительным расчетам, должно достичь не менее 1,6 миллиона.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Социальные пенсии в России проиндексируют еще на 3,3%

Напомним, в феврале Минтруд России предложил с 1 апреля повысить социальные пенсии на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10%.

Как отмечал тогда заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов, общий годовой рост социальной пенсии составит 13,6% и будет выше фактической прошлогодней инфляции (11,9%).

Уже в марте правительство России утвердило соответствующее постановление. Стоит отметить, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Таким образом, она позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 миллионов пенсионеров. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 15,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средний размер пенсий в Татарстане за прошлый год составил 19,4 тысячи рублей

Как сообщала в январе пресс-служба Соцфонда республики, после проведенных индексаций средний размер пенсий в Татарстане на конец 2022 года составил 19,4 тысячи рублей.

— В 2022 году назначено 48 тысяч пенсий, среди регионов ПФО республика имеет самое высокое значение по средним размерам назначенных пенсий — 13,3 тысячи рублей, — рассказывали в ведомстве.

Напомним, за прошлый год пенсии получили 1,1 миллиона татарстанцев. Кроме того, с начала 2023-го была произведена индексация страховых пенсий на 4,8%. А уже в феврале на 11,9% были проиндексированы все социальные выплаты (ЕДВ, НСУ, материнский капитал).



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Максим Кокунин