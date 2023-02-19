Глава «Ростеха» похвалил ПАО «КАМАЗ» за «большую» работу в условиях санкций

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о работе ПАО «КАМАЗ» в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации

Как отметил Сергей Чемезов, после ухода иностранных партнеров на предприятии была проведена большая работа по локализации ключевых элементов — двигателя, коробки передач. На сегодняшний день новый грузовик локализован на 90%.

— КАМАЗ сегодня — одна из самых передовых, я бы даже сказал, в Европе автомобилестроительных компаний. Там все автоматизировано. Вот, допустим, производство кабин — все делают роботы: сварка, покраска, проверка швов и так далее, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководитель корпорации отметил, что помимо производства современных грузовиков, компания выпускает электробусы, которые уже не первый год перевозят пассажиров в столице. Также она занимается созданием беспилотников на электрической тяге.

Напомним, КАМАЗ начал выпускать грузовики новейшего поколения К5. Первый обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901 собрали на автомобильном заводе КАМАЗа в начале февраля 2023 года. Он укомплектован доработанными системами охлаждения, нейтрализации, электрооборудования, бортовой информационной системой, подвеской кабины и всего большегруза. Заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система и другие узлы.

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Айрат Назипов