ООО УК Шешмаойл
Общая информация
ООО «УК «Шешмаойл» — одна из крупнейших малых нефтяных компаний Татарстана, занимающаяся разработкой нефтяных месторождений, добычей и реализацией нефти.
«Шешмаойл» разрабатывает три месторождения нефти — Новошешминское, Северное и Летнее, расположенные в Новошешминском административном районе Республики Татарстан. Кроме того, компания ведет разработку месторождений в естественном режиме. Компания разрабатывает собственные методы строительства скважин.
В настоящее время ООО «УК «Шешмаойл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа в следующих хозяйственных обществах:
Акционерное общество «Шешмаойл»,
Акционерное общества «Иделойл»,
Акционерное общество «Геология»,
Акционерное общество «Геотех»,
Акционерное общество «Елабуганефть»,
Акционерное общество «Кондурчанефть»,
Акционерное общество «Пионер-2000»,
Акционерное общество «Шешмастройсервис»,
Общество с ограниченной ответственностью «НК-Геология»,
Общество с ограниченной ответственностью «Петрол-Сервис»,
Общество с ограниченной ответственностью «Векторстрой»,
Общество с ограниченной ответственностью «Стрела-М»,
Общество с ограниченной ответственностью «Нафта-Сервис»
Руководитель — Тахаутдинов Рустем Шафагатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15
- Телефон: (8553) 39-39-01
- Сайт: www.sheshmaoil.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020