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ООО УК Шешмаойл

Промышленность

Общая информация

ООО «УК «Шешмаойл» — одна из крупнейших малых нефтяных компаний Татарстана, занимающаяся разработкой нефтяных месторождений, добычей и реализацией нефти.

«Шешмаойл» разрабатывает три месторождения нефти — Новошешминское, Северное и Летнее, расположенные в Новошешминском административном районе Республики Татарстан. Кроме того, компания ведет разработку месторождений в естественном режиме. Компания разрабатывает собственные методы строительства скважин.

В настоящее время ООО «УК «Шешмаойл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа в следующих хозяйственных обществах:

Акционерное общество «Шешмаойл»,
Акционерное общества «Иделойл»,
Акционерное общество «Геология»,
Акционерное общество «Геотех»,
Акционерное общество «Елабуганефть»,
Акционерное общество «Кондурчанефть»,
Акционерное общество «Пионер-2000»,
Акционерное общество «Шешмастройсервис»,
Общество с ограниченной ответственностью «НК-Геология»,
Общество с ограниченной ответственностью «Петрол-Сервис»,
Общество с ограниченной ответственностью «Векторстрой»,
Общество с ограниченной ответственностью «Стрела-М»,
Общество с ограниченной ответственностью «Нафта-Сервис»

Руководитель — Тахаутдинов Рустем Шафагатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423452, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 15
  • Телефон: (8553) 39-39-01
  • Сайт: www.sheshmaoil.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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