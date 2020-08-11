ООО УК Шешмаойл

Общая информация

ООО «УК «Шешмаойл» — одна из крупнейших малых нефтяных компаний Татарстана, занимающаяся разработкой нефтяных месторождений, добычей и реализацией нефти.

«Шешмаойл» разрабатывает три месторождения нефти — Новошешминское, Северное и Летнее, расположенные в Новошешминском административном районе Республики Татарстан. Кроме того, компания ведет разработку месторождений в естественном режиме. Компания разрабатывает собственные методы строительства скважин.

В настоящее время ООО «УК «Шешмаойл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа в следующих хозяйственных обществах:

Акционерное общество «Шешмаойл»,

Акционерное общества «Иделойл»,

Акционерное общество «Геология»,

Акционерное общество «Геотех»,

Акционерное общество «Елабуганефть»,

Акционерное общество «Кондурчанефть»,

Акционерное общество «Пионер-2000»,

Акционерное общество «Шешмастройсервис»,

Общество с ограниченной ответственностью «НК-Геология»,

Общество с ограниченной ответственностью «Петрол-Сервис»,

Общество с ограниченной ответственностью «Векторстрой»,

Общество с ограниченной ответственностью «Стрела-М»,

Общество с ограниченной ответственностью «Нафта-Сервис»



Руководитель — Тахаутдинов Рустем Шафагатович





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