7 вопросов о строительстве деревянного дома
От выбора фундамента до внутренней отделки
Деревянные дома до сих пор пользуются большой популярностью: все-таки это классический, очень комфортный и красивый материал, из которого в наших краях строились испокон веку. В сегодняшней рубрике «Дом в фокусе» — несколько ответов на часто возникающие вопросы о нюансах возведения деревянных домов. Их задают на стадии выбора материала, когда будущий домовладелец еще размышляет, как ему наилучшим образом обустроиться.
- Вопрос №1: как выбрать фундамент под деревянный дом?
По сравнению с кирпичным домом, деревянный гораздо легче. Поэтому и фундамент для него во многих случаях может быть мелкозаглубленным, чаще всего ленточным. Но все равно главным фактором становится тип грунта — от него и нужно «танцевать». Если грунт на вашем участке пучинистый, а дом планируется не очень большой — можно подготовить и столбчатый фундамент, лучше по технологии ТИСЭ (когда столб опоры расширяется книзу, и нагрузка от дома распределяется по большей площади, чем в случае классического столба). Если грунт болотистый или неустойчивый — стоит задуматься о свайном фундаменте, это выйдет еще и дешевле, а ремонтировать дом будет проще. Но если грунты сложные и подвижные — придется задуматься о плитном фундаменте. Он обойдется дороже, чем все вышеперечисленные, зато и дом будет надежно застрахован от деформации из-за подвижек основания.
- Вопрос №2: какой толщины должны быть брус и бревна?
Предположим, вы выбрали брус (оцилиндрованный или клееный). Здесь все зависит от того, какого размера будет ваш дом и будете ли вы его утеплять дополнительно. Так, если дом одноэтажный, то берут брус толщиной в 100—150 мм, если этажей планируется 2—3 — тогда толщина бруса, как правило, увеличивается до 150—200 мм. Дом для постоянного проживания лучше утеплить снаружи (даже если внутри будет мощная печка, вам нужно будет доказать пригодность дома для зимнего пребывания, а значит, стены должны «проходить» по нормативам энергосбережения). Например, вполне жизнеспособен такой вариант: одноэтажный дом со стенами толщиной 100 мм из бруса 100х150—200 мм, утепленными слоем минваты толщиной в 10 см.
Но специалисты всегда советуют, если не жалко денег, брать брус потолще (а стало быть, и подороже). Потому что чем толще брус, тем реже его «ведет» при высыхании, тем лучше стены держат тепло и устойчивее к вибрации.
Если же вы выбрали оцилиндрованное бревно, то толщина бревен в доме для постоянного проживания должна начинаться от 25 см.
- Вопрос №3: как ставят сруб?
Как правило, производители бревна и бруса продают готовые домокомплекты, которые на месте собираются, как конструктор. Так что установка сруба — это не самый сложный этап возведения дома. Сначала готовят поверхность фундамента: его выравнивают, гидроизолируют, поверх кладут толстые доски. Строители утверждают, что пол — источник примерно 40% теплопотерь дома, поэтому стоит его дополнительно утеплить. Для этого поверх досок можно уложить слой джута.
И, наконец, собирается домокомплект — по заранее заготовленной производителем технологической карте. При укладке бруса или бревен используют уровень, чтобы все было ровно и аккуратно. Элементы скрепляют нагелем в шахматном порядке, на каждый венец укладывают утеплитель (раньше это была пакля, теперь используют более современные материалы). По углам сруб перевязывают. На сруб укладывают черновую кровлю и оставляют на усадку — для этого требуется от нескольких месяцев до года.
- Вопрос №4: когда и по каким правилам возводятся внутренние перегородки в доме?
Если перегородки планируется делать из бруса, то их делают или одновременно с несущими стенами, или уже после того, как произошла полная усадка дома. Плотность перегородок должна быть легче, чем у несущих стен, — они не должны быть слишком тяжелыми. А вот высота бруса должна быть такой же, как у основных стен, — вы же не хотите сильного разнобоя в интерьере. Впрочем, если в дальнейшем вы планируете закрывать перегородки гипсокартоном, а потом, к примеру, красить или заклеивать обоями, это требование сходит на нет.
- Вопрос №5: а крыша какая должна быть?
Все на ваш вкус, но и тут есть несколько строительных правил. Во-первых, для деревянного дома не надо делать плоскую или односкатную крышу. На таких кровлях задерживается снег и вода, а ваша задача — минимизировать воздействие влаги на сруб. Поэтому самое популярное решение — двухскатная крыша, причем с длинными свесами (чтоб дождевая влага уходила сразу как можно дальше от стен).
Если бюджет не особенно ограниченный, можно задуматься о четырехскатной крыше — по характеристикам она будет примерно как двухскатная (с нее хорошо будет сползать снег и сливаться дождевая вода), зато выглядит куда более богато. Правда, четырехскатную крышу должны монтировать настоящие профессионалы — у нее сложная система стропил.
А вот касаемо кровельного материала — выбор остается за вами. Самый популярный материал сейчас на рынке — металлочерепица.
- Вопрос №6: когда делать окна?
Как мы уже сказали, после того как сруб собран, дом надо оставить постоять минимум несколько месяцев. Это нужно, чтобы дерево высохло и стены перестало «вести». И только после этого можно заниматься окнами. Причем устанавливать окна (особенно пластиковые) ни в коем случае нельзя прямо в прорубленный проем, просто запенив места стыков. Нужно это делать только в толстый каркас (черновую раму) — он называется окосячка, или обсада. Этот каркас убережет окно от повреждения, если стены будут изменять геометрию — например, при высокой влажности разбухать, уменьшая площадь оконного проема и фактически выдавливая окно из стены. Окосячка в месте контакта со стеной имеет возможность некоторого проскальзывания — таким образом, изменения размеров оконного проема никак не скажутся на целости и сохранности ваших окон.
- Вопрос №7: а внутренняя отделка стен обязательна?
Вовсе нет. Если вы хотите оставить наружу красоту натурального бруса, можно просто зашлифовать стены и покрыть их защитными составами. Как обрабатывать дерево, подбирать под него краски и лаки — мы уже беседовали в рубрике «Дом в фокусе».
Если шов конопатки кажется вам неэстетичным — можно рассмотреть вариант, когда его декорируют витым шнуром.
Но если брус вам совсем не нравится — стены можно обшить чем угодно: хоть вагонкой, хоть стеновыми панелями, хоть гипсокартоном.
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