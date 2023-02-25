ЦБ рассказал о потерях из-за хакерских атак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году наблюдался значительный рост хакерских атак на инфраструктуру российских банков. Однако случаи кражи денег из кредитных организаций были единичными и российские банки не понесли значительных потерь, сообщает «РИАМО».

По словам председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, банки понесли потери, но не в больших масштабах, поэтому финансовая стабильность не пострадала. Финансовое мошенничество и фишинг в настоящее время распространены в России. В последние годы банки значительно усилили защиту своих IT-периметров.

Известно, что за последний год мошенники похитили у клиентов банков 14,2 млрд рублей. Доля краж с помощью социальной инженерии также увеличилась: в конце 2022 года она составляла 50,4%.

13 февраля сайты НАТО (в том силе и Штаба сил специальных операций) атаковали хакеры. Ранее в Twitter появились сообщения о том, что хакерскую атаку совершили активисты из группы Killnet, которую называют «пророссийской».

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Елизавета Пуншева