Сайты НАТО подверглись хакерской атаке

Сегодня ночью сайты НАТО (в том силе и Штаба сил специальных операций) атаковали хакеры. Об этом сообщило немецкое агентство DPA, ссылаясь на представителя организации.

Агентство заявляет, что ранее в Twitter появились сообщения о том, что хакерскую атаку совершили активисты из группы Killnet, которую называют «пророссийской».

Ее также связывают с совершенным в январе кибернападением на сайты государственных структур и банков Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее на обвинения президента США Джо Байдена о том, что РФ якобы может ответить на западные санкции кибератаками, заявил, что страна «в отличие от многих западных стран, в том числе и США, бандитизмом на государственном уровне не занимается».

Сообщается, что эксперты в области кибербезопасности активно занимаются расследованием происшествия, которое повлияло на работу «нескольких интернет-сайтов» НАТО, передает «РИА Новости».

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что так называемые белые хакеры, действующие в интересах России на ее территории и за рубежом, должны быть освобождены от ответственности.



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Илина Хакимова