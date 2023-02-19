В России растет спрос на загородную недвижимость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интерес россиян к загородной недвижимости в феврале текущего года в 1,9 раза выше, чем в аналогичный период прошлого. Об этом сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

— С начала года мы отмечаем высокий интерес россиян к загородной недвижимости, при этом он достаточно равномерно распределен между земельными участками, дачами и домами, — цитируют его «Известия».

Он отметил, что в течение ближайших двух месяцев следует ожидать роста количества сделок в этом сегменте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Спрос на загородную недвижимость этой весной может поставить очередной рекорд. Сейчас для этого есть все предпосылки, в январе доля сделок по приобретению загородной недвижимости вновь начала активно расти и к концу месяца достигла 19,1%. В прошлом году в январе она составляла 16%, — добавил Сауков.

В январе сообщалось, что в Татарстане за последние 3 месяца 2022 года на 17% снизился спрос на покупку загородных объектов. Меньше всего татарстанцев интересовали дачи — интерес упал на 34%. Еще на 13% снизился спрос на приобретение домов, на 11% — на покупку коттеджей.

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Айрат Назипов