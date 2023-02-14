Аналитики: продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозам аналитиков, в этом году российские заемщики могут оформить жилищные кредиты более чем на 5 трлн рублей, что будет выше результатов за 2022 год. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

— По итогам 2022 года российские банки показали второй результат продаж ипотеки в своей истории, предоставив более 4,8 трлн рублей. В этом году выдачи могут вырасти и превысить 5 трлн. Одним из факторов развития ситуации на рынке станет решение вопроса по субсидированным программам от застройщиков, — заявил он.

По его мнению, развитие рынка в 2023 году будет определяться несколькими факторами, среди которых — продление ипотечных госпрограмм. Свою роль здесь сыграет и индексация материнского капитала (с 1 февраля 2023 г. он вырос почти на 12% — до 587 тыс. руб. за первого ребенка и 775,6 тыс. — за второго).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Аналитики полагают, что основной спрос будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья, на который придется 60-65% всех ипотечных сделок. Его развитие будет зависеть от ценовых параметров по рыночным программам. Также не исключено, что в 2023 году на фоне дальнейшего роста интереса россиян к частным домам продолжит увеличиваться объем выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

Напомним, что более 50 тысяч семей Татарстана получили льготные ипотечные кредиты. Из них более 31 тысячи получили «Льготную ипотеку» на новостройки, 18,5 тысячи приобрели жилье по программе «Семейной ипотеки» и чуть более 1 тысячи воспользовались «IT-ипотекой». На погашение ипотеки выплаты получили еще 14 802 семьи.



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Айрат Назипов