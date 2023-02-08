Роспотребнадзор: «Введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На территории России не требуется введение новых противоковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Циркулирующие на сегодняшний день в России варианты COVID-19 отличаются высокой заразностью, но вызванное ими заболевание, как правило, протекает в легкой форме. В связи с этим введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется, — отмечается в сообщении.

Напомним, вчера в Роспотребнадзоре сообщили, что в России фиксируется активизация эпидемии коронавируса. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 10 389 человек, днем ранее — у 7 615 россиян. Всего в стране на 8 февраля зарегистрировано 22 022 883 случая заражения вирусом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Елизавета Пуншева