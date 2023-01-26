Спрос на страхование беспилотников возрос в 9 раз за 5 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти в 9 раз возрос спрос на полисы защиты беспилотных воздушных судов в России с 2018 года. Об этом «Волге Ньюс» рассказал руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК Борис Сергеев.

— По подсчету экспертов, сейчас общее количество беспилотной техники в России превышает 60 тысяч единиц. Популярность таких систем растет как у различных муниципальных организаций, так и у бизнеса и простых граждан. Поэтому в обозримом будущем использование беспилотников будет регламентировано со стороны силовых структур, и в перспективе наличие страхового покрытия для любых дронов обычным явлением, — отметил он.

При этом, за последний год потребность в такой услуге увеличилась более, чем на 13%, подчеркнул Сергеев. Воздушный кодекс России регламентирует обязательную регистрацию беспилотников с максимальной взлетной массой от 150 грамм до 30 килограмм, из-за чего требования по страхованию гражданской ответственности владельцев беспилотников уже формализованы наравне с пилотируемыми воздушными судами.

Фото: pixnio.com

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал проекты по производству беспилотников и моторных лодок. Летательные аппараты будет производить ООО «Альбатрос», которое занимается этим с 2017 года. Сейчас предприятие планирует расширить площадь до 2,2 тыс. квадратных метров. В планах — создать до 400 рабочих мест.

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Елизавета Пуншева