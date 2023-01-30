Власти Татарстана смогут менять генплан без публичных слушаний

Власти Татарстана с 2023 года могут вносить изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе сказано, что общественные обсуждения и публичные слушания не будут проводиться в ряде случаев. Например, при уточнении границ населенных пунктов, изменении местоположения существующих или планируемых линейных объектов федерального или местного значений и при приведении в соответствие с утвержденными документами территориального планирования РФ или схемой планирования Татарстана.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Если говорить о правилах землепользования и застройки, то слушания и обсуждения не будут проводить при изменении территориальной зоны, реализации масштабных инвестпроектов и при устранении нахождения земельных участков в двух и более территориальных зонах.

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Айрат Назипов