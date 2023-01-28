Российский спутник вошел в состав группировки спасания при аварийных ситуациях

Российский спутник-ретранслятор «Луч-5В» (оператор АО «Спутниковая система «Гонец», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ.



— Космический аппарат-ретранслятор «Луч-5В» введен в состав орбитальной группировки международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, — сообщили "РИА Новостям" в пресс-службе компании.

Фото: gonets.ru

Специалисты проверили техническую готовность ретранслятора КОСПАС-САРСАТ на самом спутнике и на станции приема и обработки информации в Хабаровске. Разработчики объяснили, что введение в систему еще одного российского геостационарного космического аппарата позволить расширить ее систему в обнаружении и нахождении аварийных происшествий и обеспечить «спасение большего числа жизней».



КОСПАС-САРСАТ — международная спутниковая система поиска и спасания — образована еще в 1979 году как совместный проект СССР, США, Канады и Франции, на данный момент в нем принимают участие уже 45 стран. Благодаря системе за все время было спасено больше 60 тысяч человек. Доступ к аварийным данным предоставляется бесплатно всем государствам.



Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия серьезно нарастит орбитальную группировку. Он отметил, что пока объемы производства спутников в России «недостаточные». По этой причине в ближайшие семь лет планируется увеличить их количество с 200 до 1000 единиц. Кроме того, глава корпорации отметил, что в 2027 году планируется начать развертывание российской орбитальной станции.

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Илина Хакимова