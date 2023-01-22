СМИ: Саудовская Аравия пыталась приобрести «Формулу-1»

Суверенный фонд Саудовской Аравии планировал купить чемпионат мира по кольцевым гонкам на автомобилях «Формула-1». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что стороны решили завершить сделку на ранних стадиях переговоров, которые проходили в 2022 году. Не состоялась договоренность из-за отказа владельца «Формулы-1» Liberty Media Corp — он не увидел перспектив в продаже чемпионата мира.

Фото: flickr.com

Как сообщает агентство, в Саудовской Аравии по прежнему готовы продолжить сделку и участвовать в торгах, если владелец «Формулы-1» изменит свою позицию по этому вопросу и решится продать чемпионат.

В октябре 2021 года сообщалось, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии пробрел английский футбольный клуб «Ньюкасл». Издание Daily Mail сообщало, что сумма сделки составила около $415 миллионов.

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Антон Гаврилов