Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО замглавы исполкома Бугульмы

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (в правом верхнем углу)

Законным и обоснованным признала сегодня арест замруководителя исполкома Бугульминского района Вахита Гарафутдинова коллегия Верховного суда РТ. На заседании обвиняемый в афере и получении взятки утверждал — его оговаривают, передает с места журналист «Реального времени».



В решение об аресте было внесено лишь незначительное изменение — апелляционная коллегия исключила ссылку на то, что «подозреваемый может скрыться от органов следствия».

На заседании адвокат по соглашению Александр Кормильцев сообщил суду: защитой подано ходатайство в СИЗО и СК о назначении Гарафутдинову судебно-медицинской экспертизы на предмет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Он просил приобщить копии медицинских документов своего клиента, отмечая, что оригиналы ввиду новогодних праздников не прислали. Прокурор просил незаверенные материалы не приобщать, суд оставил их без рассмотрения.

На заседании защитник настаивал, что при избрании меры пресечения его клиенту не были учтены все обстоятельства. Он просил замены реального ареста домашним.

Гарафутдинов поддержал своего адвоката, заявил, что лишь в феврале 2022-го перенес операцию на сердце и еще не оправился. «Здесь [в изоляторе] мне неоднократно оказывалась медицинская помощь — по сердечно-сосудистой системе. После уколов есть небольшое улучшение, но необходимо пройти обследование медицинское... Хотел бы, чтобы меру пресечения изменили на более мягкую».

Представитель прокуратуры РТ просил оставить постановление о содержании под стражей в силе.

Дело против Гарафутдинова в СК возбудили 22 декабря 2022 года — по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки. В тот же день чиновника задержали, а на следующий Бугульминский горсуд удовлетворил ходатайство о СК о заключении чиновника под стражу. Под Новый год ему предъявили обвинения по двум статьям.

По версии следствия, чиновник причастен к хищению средств по контракту 2018 года на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района. Речь идет о сумме около 2 млн рублей — разнице между ценой контракта и экспертной оценкой проведенных работ. Кроме того, силовики считают, что 4 года назад обвиняемый получил взятку от директора и учредителя компании «Эколог» Наиля Фазлиева в размере 450 тысяч рублей «за общее покровительство и содействие при проведении аукционов и заключении муниципальных контрактов на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района».

По данным источников «Реального времени», по делу об афере с контрактом к уголовной ответственности привлекается и один из предпринимателей, причем дело против него было возбуждено значительно раньше.