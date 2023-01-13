Казанцы мерзнут в своих квартирах — температура составляет +13 градусов

Фото: скриншот

Мерзнут в своих квартирах жители домов по улице Новаторов в Казани — температуры в помещении могут достигать всего +13 градусов. Об этом сообщает «ГТРК Татарстан».

Казанцы неоднократно обращались в управляющую компанию. Однако никаких ответных действий не последовало. Давать комментарий журналистам там также отказались, но в устном разговоре добавили: дело в старых коммуникациях дома.

Вопрос переадресовали застройщику, отмечают местные жители, но там запрос журналистов также проигнорировали. В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ напомнили, что по нормативам температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых — не ниже 20.

Фото: скриншот

— С учетом того, что отопление занимает более 40% в платежке, услуга это не всегда бывает качественной, с учетом еще и роста тарифов. Ведь есть у нас и угловые квартиры. Проблемы существуют и с батареями. С самого начала мы обращаемся в управляющую компанию, и если это не работает, то можно обратиться в жилищную инспекцию, — пояснил исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» Дмитрий Романов.



Жители домов на ул. Новаторов не собираются ожидать ответа. Они намерены идти в суд.

В Татарстане с 6 по 10 января отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах от 13 до 23 градусов. В начале недели, 9 и 10 января, две метеостанции — Бавлы и Муслюмово — зафиксировали температуру воздуха ниже -40°С.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева