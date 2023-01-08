Минобороны Армении рассматривает возможность призыва женщин на срочную службу

Минобороны Армении рассматривает возможность добровольного призыва женщн на срочную службу. Об этом сообщает информагентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря армянского военного ведомства Арама Торосяна.



— Могу только подтвердить, что мы обсуждаем вопрос о предоставлении женщинам возможности добровольно поступать на срочную военную службу, — прокомментировал Торосян.

На данный момент в стране действует обязательный призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет сроком на 2 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На заседании правительства Армении премьер-министр страны Никол Пашинян призвал мировое сообщество направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссию по сбору фактов.

Напомним, в сентябре прошлого года кабинет министров Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. А уже в конце октября президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.

В тот же день Путин рассказал о согласовании совместного заявления о конфликте между Арменией и Азербайджаном с лидерами обеих стран, а сами конфликтующие стороны договорились воздержаться от применения силы и угрозы ее применения.

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Елизавета Пуншева