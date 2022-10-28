Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года

Правительство Великобритании введет запрет на импорт российского сжиженного газа с 1 января 2023 года, сказано в сообщении МИД Соединенного Королевства.



Ранее британские власти сообщили, что к концу года перестанут импортировать российское топливо.

По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Крупный экспортер газа в страну — Норвегия. Еще порядка 17% импорта занимают поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и РФ, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/lightgraphs

В России за первые 9 месяцев 2022 года увеличился объем производства СПГ (природного газа) на 11,9% по сравнению с прошлым годом.



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Маргарита Головатенко