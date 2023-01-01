В начале следующей недели в Татарстане ожидаются метели и до -15 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале следующей недели в Татарстане ожидаются снег, метели и до -15 градусов в ночное время. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В понедельник, 2 января, ожидается облачная с прояснениями погода, снег, в том числе мокрый, местами сильный, а в отдельных районах с дождем. Синоптики предупреждают о метели и тумане, гололеде, снежных заносах и каше на дорогах. Днем прогнозируется от -1 до +3 градусов.

Во вторник, 3 сентября, в Татарстане сохранится облачная с прояснениями погода. Ожидается снег, в отдельных районах метель, на дорогах — сильная гололедица. Ночью возможен сильный ветер порывами до 15—20 м/с и от -2 до -7 градусов. Днем температура воздуха составит 0..-5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В среду, 4 января, в Татарстане установится облачная погода со снегом. В отдельных районах республики ожидается метель. Ночью и днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а ночью при прояснениях опустится до -15. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

По данным Гидрометцентра Татарстана, среднемесячная температура воздуха в январе ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса. В целом для республики она составляет -10,9°С, а для Казани — минус 10 градусов.

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Татьяна Демина