Ночью в Татарстане ожидается до +1 градуса
В Татарстане в ночь на 2 января температура воздуха поднимается выше 0 градусов. В Гидрометцентре республики прогнозируют от -4 до +1°С.
Днем 2 января в Татарстане ожидается от -1 до +3 градусов. В Казани прогнозируется от 0 до +3°С.
Напомним, ночью и днем в понедельник в Татарстане, в том числе и в Казани, ухудшиится погоды. Ожидается сильный снег, в том числе мокрый, и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым