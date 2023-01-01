Ночью в Татарстане ожидается до +1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ночь на 2 января температура воздуха поднимается выше 0 градусов. В Гидрометцентре республики прогнозируют от -4 до +1°С.

Днем 2 января в Татарстане ожидается от -1 до +3 градусов. В Казани прогнозируется от 0 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ночью и днем в понедельник в Татарстане, в том числе и в Казани, ухудшиится погоды. Ожидается сильный снег, в том числе мокрый, и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее



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Татьяна Демина