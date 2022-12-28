Билялетдинов: «Если я взялся, то буду работать — мотивации хватит»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопросы журналистов после матча регулярного чемпионата с «Металлургом» (2:4).

— Мне кажется, игра была неплохой, думаю, она всем понравилась — обе команды показали хороший хоккей. К сожалению, мы допустили ряд ошибок, после чего соперник забивал. Есть вопросы, которые нужно исправлять, и мы будем их исправлять, — отметил тренер татарстанской команды.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли понимание того, как в будущем эти ошибки можно исправить, Билялетдинов заявил, что нужно работать — «это одним днем не исправить». Тренер добавил, что есть «вещи, которые нужно говорить, объяснять, показывать».

Билялетдинов отметил, что процесс «притирок» игроков к требованиям тренера — постоянный, одним днем не решаемый. «Будем работать, будем исправляться», — сказал он.

Главный тренер команды также рассказал о своих чувствах после матча:

— Ну, что я чувствовал? Я готовился к матчу, любой тренер хочет выиграть свой матч. К сожалению, сегодня у меня это не получилось, но эмоции хорошие. <...> Я его [драйв, — прим. ред.] и в предыдущих матчах уже получал, входил в рабочий кураж. Сегодня тоже кликнуло быстро, и я уже был в рабочем порядке, — поделился эмоциями Билялетдинов.

Тренер также отметил, что «и не уходил из хоккея, собственно говоря. Все было по-иному, конечно, было спокойнее. Но я ходил на матчи, наслаждался игрой, хотя и без ощущения ответственности, которое есть сейчас. Теперь вхожу в ритм, мне нравится».

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько Билялетдинов мотивирован на работу в качестве главного тренера, он ответил:



— Если я уже взялся, значит, я буду работать — мотивации у меня хватит, — заключил главный тренер «Ак Барса».

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Илина Хакимова