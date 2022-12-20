Прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о признании документов об образовании

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено, сообщает МИД РФ.



— 20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года, -указывается в сообщении на официальном сайте министерства.

Кабмин Украины принял решение о денонсации соглашений с Россией в области образования и науки в марте этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ранее в Минобрнауки РФ уточняли, что полученное в России и на Украине образование после прекращения действия соглашения о взаимном признании и эквивалентности дипломов и ученых званий будет признаваться в обеих странах по результатам экспертиз и в соответствии с национальными законами.

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Маргарита Головатенко