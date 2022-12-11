Татарстанцев предупредили о ледяном дожде днем в воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий днем в воскресенье, 11 декабря. Информация опубликована на сайте Гидрометцентра республики.

11 декабря на территории республики и в Казани местами ожидаются:

снег, в том числе мокрый, местами сильный;

в отдельных районах ледяной дождь;

сильный южный ветер до 17—22 м/с;

метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее;

гололед;

на дорогах снежные заносы, сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Гидрометцентре также подчеркнули, что ледяные дожди и гололед могут привести к отложениям льда на электропроводах и деревьях, к образованию сильной гололедицы на дорогах.

Вчера днем на улицах Казани из-за метели наблюдались 8-балльные пробки. Наиболее сильные затруднения отмечались на улицах Николая Ершова, Гвардейской, Патриса Лумубы, Космонавтов, Карла Маркса, Марселя Салимжанова, Пушкина, Габдуллы Тукая, на проспекте Победы, Краснококшайской, Копылова, Маршала Чуйкова.

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Илина Хакимова