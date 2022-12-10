В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике. Лауреатами награды стали 11 человек, сообщает ТАСС.

Открывший церемонию председатель правления Нобелевского фонда Карл-Хенрик Хелдин напомнил, что пандемия COVID-19 помешала традиционному проведению мероприятия в 2020 и 2021 годах. Поэтому на сцене также присутствовали обладатели награды тех лет.

Лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины 2022 года стал шведский биолог Сванте Пэбу «за его открытия в области генома вымерших гоминидов и эволюции человека». Премия по физике досталась французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за «эксперименты с запутанными фотонами, доказательство нарушений неравенств Белла и передовые исследования в области квантовой информационной теории». В области химии награды удостоились американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за «развитие клик-химии и биоортогональной химии».

Премия в области литературы досталась французской писательнице Анни Эрно «за смелость и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти». Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономике стали бывший глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, а также два американских исследователя Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за «исследования банков и финансовых кризисов».

Напомним, Нобелевской премии мира удостоились белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал»*, украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод».

— Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии, — говорится в сообщении нобелевского комитета.



*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016, ликвидирована по решению Верховного суда Р



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Максим Кокунин