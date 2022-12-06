Прокуратура проведет проверку по факту отравления угарным газом двух девушек в Казани
Прокуратура Татарстана проведет проверку по факту отравления угарным газом в Казани двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство совместно со специалистами проведет проверку на качество соблюдения требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
Напомним, вечером 5 декабря от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом. В результате пострадали два человека — девушки 21 и 22 лет. Обеих с отравлением угарным газом легкой степени госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.
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