Новости происшествий

08:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту отравления угарным газом двух девушек в Казани

08:08, 06.12.2022
Прокуратура проведет проверку по факту отравления угарным газом двух девушек в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Татарстана проведет проверку по факту отравления угарным газом в Казани двух девушек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство совместно со специалистами проведет проверку на качество соблюдения требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Напомним, вечером 5 декабря от дежурного врача скорой помощи поступило сообщение об отравлении угарным газом. В результате пострадали два человека — девушки 21 и 22 лет. Обеих с отравлением угарным газом легкой степени госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также