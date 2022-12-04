В ФПК сообщили о повышении тарифов на перевозки пассажиров

Федеральная пассажирская компания (ФПК; входит в РЖД) сообщила, что уже с января 2023 года повысит цены на проезд в вагонах купе, СВ (вагон первого класса), а также в вагонах класса люкс на 8,1%.



— Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса люкс поездов формирования АО ФПК, курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года, — цитирует перевозчика «РИА Новости».

А вот стоимость и тарифы на проезд в плацкарте и общих вагонах устанавливает Федеральная антимонопольная служба, поэтому на данный момент они остаются без изменений. Цены же на проезд в купе, СВ и люксе определяет ФПК. В компании подчеркнули, что сейчас 95% стоимости билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и числа проданных билетов.

В новогодние каникулы между Казанью, Москвой и Санкт-Петербургом увеличат количество курсирующих поездов, сообщили в мэрии столицы Татарстана. Дополнительные поезда будут курсировать с 23 декабря по 9 января.

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Илина Хакимова