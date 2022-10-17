«Таттелеком» обеспечит семьи мобилизованных бесплатным интернетом и телевидением на полгода
«Таттелеком» присоединяется к общереспубликанской программе поддержки семей мобилизованных татарстанцев. Компания предоставит бесплатный интернет и цифровое телевидение родственникам мобилизованных граждан из Татарстана. Пользоваться этой мерой поддержки можно будет шесть месяцев с момента подачи заявления.
Чтобы получить предлагаемую льготу, нужно соблюсти определенные условия. Абонентом «Таттелекома», независимо от даты заключения договора на услуги, должен быть или сам мобилизованный, или его ближайший родственник: родители, муж/жена или дети (если они уже достигли совершеннолетия). Одному из родственников мобилизованного необходимо обратиться в любой из офисов продаж компании, заполнить заявление и предоставить копии документов, которые:
- подтверждают статус мобилизованного (повестка);
- удостоверяют личность и самого мобилизованного, и заявителя (паспорта);
- подтверждают родство (если обращается жена/муж — свидетельство о браке, если родитель/ребенок — свидетельство о рождении).
На одного мобилизованного льгота предоставляется однократно. Заявления будут приниматься с 17 октября по 31 декабря 2022 года включительно. Условия действуют по всему Татарстану. Сотрудники компании в офисах продаж и в контакт-центре по телефону 8 (843) 222-22-22 ответят на все возникшие вопросы.
Напомним, это не первая мера поддержки, которую «Таттелеком» по своей инициативе предоставляет в связи с частичной мобилизацией. Семьям мобилизованных сотрудников компании полагается единовременная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.
Справка
Данное предложение не является публичной офертой и не является стимулирующим мероприятием. Услуги оказываются ПАО «Таттелеком» на основании лицензий №№ 148617, 148614, 155058, 182875.
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