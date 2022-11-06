«Рубин» опубликовал состав на игру с «Динамо» из Махачкалы
Казанский «Рубин» представил стартовый состав на игру в рамках 17-го тура Первой лиги против «Динамо» из Махачкалы. Матч начнется в 16:00.
С капитанской повязкой выйдет Александр Мартынович. Ленар Фаттахов заменит Илью Самошникова на левом фланге. Алан Дзагоев, который отсутствовал в прошлом матче, будет на скамейке запасных.
- Состав: Дюпин, Кабутов, Тесленко, Мартынович, Фаттахов, Апшацев, Горбунов, Зотов, Костюков, Безруков, Фамейе.
- Запасные: Беленов, Корец, Грицаенко, Нижегородов, Попов, Рожков, Косарев, Моисеев, Моторин, Дзагоев, Муллин.
Главным арбитром встречи назначен Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга.
30 октября «Рубин» сыграл матч с «Балтикой» — счет составил 3:3. Под самое завершение игры казанцам удалось выйти из роли догоняющих и сравнять счет. Тем не менее «Балтика» сохраняет вторую строчку в Первой лиге, а положение «Рубина» улучшилось несильно.
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