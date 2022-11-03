Власти Казани признали аварийными два многоквартирных дома по улице Можайского — их снесут

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (ул. Можайского, 3)

Исполком Казани признал аварийными два многоквартирных дома по улице Можайского — №3 и №9/14. Они подлежат сносу согласно техническому заключению.

Собственникам жилых помещений домов поручено обеспечить снос объектов в течение шести месяцев. Также на них возложили вывоз строительного мусора после сноса зданий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (ул. Можайского, 9/14)

Управлению жилищной политики исполкома Казани в случае неисполнения собственниками жилых помещений домов №3 и №9/14 указания до 1 ноября 2026 года поручено принять меры по расселению граждан. Администрации Кировского и Московского районов города после отселения жильцов необходимо обеспечить безопасность прохожих вблизи указанных домов, ограничив их доступ в опасную зону.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (ул. Можайского, 9/14)

Согласно данным Управления Росреестра по Татарстану, в республике официально признали аварийными 358 многоквартирных домов. Все они внесены в ЕГРН со специальной пометкой.

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Татьяна Демина