Евгений Пригожин рассказал о создании «ЧВК Вагнер Центр»

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о создании «Вагнер Центра», который предназначен для развития оборонных технологий. Его комментарий опубликован в «ВКонтакте» на странице «Конкорд».

— «ЧВК Вагнер Центр» — это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. Миссией «ЧВК Вагнер Центра» является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

Бизнесмен подчеркнул, что в случае успешности проекта будет рассмотрена возможность открытия филиалов.

Генеральный директор ГК Innostage Айдар Гузаиров в интервью рассказал «Реальному времени», что против России сегодня ведется кибервойна. На виртуальных полях сражений идет битва между русскими кибербезопасниками и западными хакерами.

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Елизавета Пуншева